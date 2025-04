Inter Bayern Kompany può tirare un sospiro di sollievo Recuperate due pedine importanti in vista del match di Champions

Inter Bayern, Kompany può tirare un sospiro di sollievo. Due giocatori molto importanti sono stati recuperati in vista della sfida di ChampionsL’Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco in quella che è la sfida valida per il ritorno dei quarti di Champions League. San Siro sol out si prepara invece a fare da cornice ad una gara molto affascinante che regalerà sicuramente spettacolo e, potrebbe essere un’arma in più per i ragazzi di Inzaghi. Il tifo sarà infatti il dodicesimo uomo in campo. Kompany recupera Pavlovic e Coman come riporta una nota ANSA, due pedine molto importanti nello scacchiere dell’allenatore.La formazione bavarese all’andata si era presentata all’Allianz Arena con sette giocatori indisponibili, al momento gli infortunati sono sono Neuer, Upamecano, Davies, Ito e Musiala. Internews24.com - Inter Bayern, Kompany può tirare un sospiro di sollievo. Recuperate due pedine importanti in vista del match di Champions Leggi su Internews24.com di Redazionepuòundi. Due giocatori moltosono stati recuperati indella sfida diL’si prepara ad affrontare ilMonaco in quella che è la sfida valida per il ritorno dei quarti diLeague. San Siro sol out si prepara invece a fare da cornice ad una gara molto affascinante che regalerà sicuramente spettacolo e, potrebbe essere un’arma in più per i ragazzi di Inzaghi. Il tifo sarà infatti il dodicesimo uomo in campo.recupera Pavlovic e Coman come riporta una nota ANSA, duemoltonello scacchiere dell’allenatore.La formazione bavarese all’andata si era presentata all’Allianz Arena con sette giocatori indisponibili, al momento gli infortunati sono sono Neuer, Upamecano, Davies, Ito e Musiala.

Potrebbe interessarti anche:

Bayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta i quarti di Champions? Gli aggiornamenti

di RedazioneBayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta la doppia sfida? Gli aggiornamenti Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di un elemento chiave in vista della sfida ...

Bayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League

di RedazioneBayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League. Ecco gli 11 che potrebbero scendere in campo Archiviato il pareggio contro il Parma, l’Inter si ...

Kompany ci ricasca: «Bayern Monaco non ha ancora perso con l’Inter»

Vincent Kompany ha parlato alla vigilia del match di Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il tecnico belga, oltre a tornare sul match d’andata contro i nerazzurri, non ha escluso il ...

Inter-Bayern, la conta degli infortuni verso il ritorno: Kompany può recuperare due pedine. Kompany punta l'Inter: "Non mi lamento degli infortuni, possiamo segnare a chiunque". Champions League, Inter e Bayern fanno la conta degli infortuni verso il match di ritorno. Kompany su Bayern-Inter: "Infortuni? Non mi lamento. Muller può giocare". Fraseggi rapidi, esterni discontinui e quel dato sui contropiedi: come l'Inter può sconfiggere il Bayern Monaco. Qui Bayern Monaco - Kompany finalmente può sorridere: Kane e Goretzka regolarmente in gruppo. Ne parlano su altre fonti