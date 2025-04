Consiglio regionale 300 000 euro per i sottosegretari Ennesimo sperpero dei soldi dei cittadini

sperpero di soldi. Sono Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che hanno denunciato quello che definiscono “l’Ennesimo sperpero dei soldi dei cittadini”. Nel mirino sono finiti 300.000 euro messi a bilancio. Torinotoday.it - Consiglio regionale, 300.000 euro per i sottosegretari: "Ennesimo sperpero dei soldi dei cittadini" Leggi su Torinotoday.it Parlano di stipendificio e didi. Sono Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che hanno denunciato quello che definiscono “l’deidei”. Nel mirino sono finiti 300.000messi a bilancio.

Potrebbe interessarti anche:

Fedriga vuole il terzo mandato e si rimette al consiglio regionale. Tre ipotesi per Zaia

Si sa che le sentenze lasciano scontento qualcuno, e in questo caso a rimanere deluso per la decisione della Corte Costituzionale sul terzo mandato è anche il Governatore del Veneto Luca Zaia. La ...

Legge fine vita in Toscana: le reazioni dopo approvazione Consiglio regionale

Legge fine vita approvata dal Consiglio regionale, con la Toscana prima regione in Italia ad approvare una legge sul suicidio assistito. Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della ...

Nasce la nuova Commissione speciale acqua: ok dal consiglio regionale

Nella seduta di ieri del consiglio regionale è stata approvata la proposta di istituire la commissione speciale per l'acqua e per la gestione della situazione idrica attuale e del servizio idrico ...

Consiglio regionale, 300.000 euro per i sottosegretari: "Ennesimo sperpero dei soldi dei cittadini". Salone del libro di Torino: avviso del Consiglio regionale rivolto a piccole e medie case editrici toscane. Contributo regionale di 300.000 euro per il vestiario tecnico di Maestri di sci e Guide Alpine. Beko, bene l'accordo ma è solo l'inizio. Bilancio di previsione 2025: gli altri emendamenti approvati in I Commissione – prosegue l’esame. WFP / GAZA: raggiunte più di 300.000 persone con assistenza alimentare. Ne parlano su altre fonti

Segnala quotidianodipuglia.it: Regione, sindaci e consiglieri: il voto e quell'istinto di conservazione - La difesa a oltranza delle proprie prerogative in Regione, almeno da parte di alcuni, non certo pochi, ha del commovente. Sventato (ma mai dire mai) il tentativo di ripristinare il ...

Come scrive msn.com: Via libera Consiglio regionale a nuove agenzie Redigit e Arec - Sono i principali provvedimenti approvati oggi dal Consiglio regionale ... Abbiamo tolto circa 300 mila euro dalla disponibilità dei consiglieri regionali per la gestione dei gruppi consiliari ...

Riporta zoom24.it: Consiglio regionale, approvata la proposta di legge del Consigliere supplente - Rinviata per approfondimenti, invece, la modifica dell'art. 35 dello Statuto sul numero massimo di assessori esterni ...