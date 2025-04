Infortunio Koopmeiners come sta l’olandese in vista di Parma Juve Le condizioni dopo lo stop col Lecce ultime

Infortunio Koopmeiners: le condizioni del centrocampista olandese in vista di Parma Juve. come sta dopo lo stop col Lecce, ultimeLa Juve è scesa in campo questa mattina alla Continassa nella ripresa gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso ieri da Igor Tudor post Lecce. Bianconeri che hanno iniziato a preparare la prossima gara, in programma lunedì in trasferta contro il Parma.come appreso da Juventusnews24, Teun Koopmeiners, ha svolto un lavoro differenziato e resta da valutare in questi giorni in vista del prossimo match al Tardini. l’olandese ha accusato un fastidio al tendine di Achille della gamba destra nel match dello Stadium contro il Lecce, uscendo al 65? per far posto a Weah.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners: come sta l’olandese in vista di Parma Juve. Le condizioni dopo lo stop col Lecce, ultime Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: ledel centrocampista olandese indistalocolLaè scesa in campo questa mattina alla Continassa nella ripresa gli allenamentiil giorno di riposo concesso ieri da Igor Tudor post. Bianconeri che hanno iniziato a preparare la prossima gara, in programma lunedì in trasferta contro ilappreso dantusnews24, Teun, ha svolto un lavoro differenziato e resta da valutare in questi giorni indel prossimo match al Tardini.ha accusato un fastidio al tendine di Achille della gamba destra nel match dello Stadium contro il, uscendo al 65? per far posto a Weah.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Infortunio Koopmeiners: le sue condizioni non preoccupano! Ecco come sta dopo il problema fisico di Juve-Lecce, arrivano importanti aggiornamenti

di Marco BaridonInfortunio Koopmeiners: non preoccupano le sue condizioni dopo il problema fisico di Juve-Lecce, importanti aggiornamenti. Ecco come sta Come appreso da Juventusnews24, Teun ...

Infortunio Nuno Tavares, Lazio preoccupata: condizioni e come sta

Infortunio Nuno Tavares, che tegola per la Lazio: biancocelesti preoccupati, le condizioni del terzino Infortunio Nuno Tavares, Lazio preoccupata: condizioni e come sta (Lapresse) – SerieAnewsUn ...

Koopmeiners Juventus, anche la pazienza di Thiago Motta sta per finire: l’olandese sarà titolare contro il Verona dopo i fischi dello Stadium?

di Redazione JuventusNews24Koopmeiners Juventus, l’olandese confermato titolare contro il Verona? Gli ultimissimi aggiornamenti sul centrocampista I fischi dopo la sostituzione in Juve-Empoli ...

Le prime indiscrezioni sull'infortunio di Teun Koopmeiners contro il Lecce. Infortunio Koopmeiners: sospiro di sollievo, cosa filtra. Le prime indiscrezioni sull'infortunio di Teun Koopmeiners contro il Lecce. Infortunio Koopmeiners, la Juventus pensa alla protezione "speciale" per il recupero lampo. La Juventus accelera il rientro di Koopmeiners: pronta una protezione speciale pur di farlo giocare. Juventus, infortunio Koopmeiners: out con l'Olanda, le condizioni. Ne parlano su altre fonti