Rustichelli Con dazi grave distorsione della concorrenza tra imprese

dazi e di altre misure non tariffarie, gravemente distorsivi del confronto concorrenziale tra imprese e tra Paesi”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, durante la presentazione della Relazione annuale. “In un contesto di relazioni commerciali tese, la tradizionale vocazione agli scambi internazionali e la stretta integrazione nelle filiere produttive globali rendono l’economia europea particolarmente esposta alle fluttuazioni dei mercati e alle nuove spinte protezionistiche – ha aggiunto -. Unlimitednews.it - Rustichelli “Con dazi grave distorsione della concorrenza tra imprese” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “La tradizionale vocazione agli scambi internazionali e la stretta integrazione nelle filiere produttive globali rendono l’economia europea particolarmente esposta alle fluttuazioni dei mercati e alle nuove spinte protezionistiche”.“Il sistema del commercio internazionale, a lungo fondato sull’integrazione produttiva e sul libero scambio, è oggi scosso dall’introduzione di un pervasivo reticolo die di altre misure non tariffarie,mente distorsivi del confronto concorrenziale trae tra Paesi”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità Garantee del Mercato, Roberto, durante la presentazioneRelazione annuale. “In un contesto di relazioni commerciali tese, la tradizionale vocazione agli scambi internazionali e la stretta integrazione nelle filiere produttive globali rendono l’economia europea particolarmente esposta alle fluttuazioni dei mercati e alle nuove spinte protezionistiche – ha aggiunto -.

Potrebbe interessarti anche:

Dazi, Cina a Usa: “Avranno grave impatto su cooperazione, Washington si corregga”

La Cina deplora con forza e si oppone alla minaccia degli Stati Uniti di imporre altri dazi del 10% sulle importazioni cinesi a partire dal 4 marzo, usando come pretesto la questione del fentanil, e ...

Crisi economica in Germania: danno di 5,8 miliardi per l'Italia, più grave dei dazi USA

La crisi economica che ha colpito la Germania negli ultimi due anni ha comportato un danno di 5,8 miliardi di euro per il sistema produttivo italiano. Lo afferma la Cgia di Mestre che legge la crisi ...

Dazi Usa, Cina contro Trump: “Impatto grave sul dialogo, serve rispetto”

(Adnkronos) – La Cina minaccia "contromisure" in risposta all'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull'aumento dei dazi sulle merci cinesi, un ulteriore 10% da martedì prossimo e ...

Rustichelli “Con dazi grave distorsione della concorrenza tra imprese”. L’Antitrust: il sistema del commercio è scosso dai dazi, grave distorsione della concorrenza. Dazi, Rustichelli (AGCM): ‘Gravemente distorsivi della concorrenza’. Certificazioni di qualità per i porti della Sicilia occidentale. Enel illumina il Padiglione Italia all’Expo 2025. Malta ribadisce il sostegno al popolo palestinese per il cessate il fuoco. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Rustichelli “Con dazi grave distorsione della concorrenza tra imprese” - ROMA (ITALPRESS) – “La tradizionale vocazione agli scambi internazionali e la stretta integrazione nelle filiere produttive globali rendono l’economia europea particolarmente esposta alle fluttuazioni ...

Lo riporta finanza.repubblica.it: Antitrust, dazi "gravemente distorsivi" della concorrenza - Rafforzare modello sviluppo UE basato su mercaro unico. Necessario ridurre vulnerabilità dall'estero e, per l'Italia, rafforzare riforme pro-concorrenza e produttività ...

Secondo askanews.it: L’Antitrust: il sistema del commercio è scosso dai dazi, grave distorsione della concorrenza - Roma, 15 apr. (askanews) – “Il sistema del commercio internazionale, a lungo fondato sull’integrazione produttiva e sul libero scambio, è oggi scosso dall’introduzione di un pervasivo reticolo di dazi ...