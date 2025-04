LIVE Giro d’Abruzzo 2025 tappa di oggi in DIRETTA Zurlo passa per primo al GPM di Bocca di Valle

13.45 Un breve video del gruppo, ripreso qualche minuto fa Sampo Malinen (MIG), previously in between both groups, has been caught.The trio leads by 3'28" over a peloton paced by @IsraelPremTech #IlGirodAbruzzo https://t.co/jVUJhvnxUx— Il Giro d'Abruzzo (@ilGirodAbruzzo) April 15, 202513.43 Adesso si prospetta un sezione in discesa molto favorevole per i corridori.13.40 Matteo Zurlo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) si prende il GPM di Bocca di Valle, unico della giornata.13.37 Leggero rallentamento adesso del gruppo che concede qualche secondo in più ai fuggitivi. Il distacco è di 3'40".13.36 Nel gruppo sta tirando la Israel Premier Tech Academy.13.34 Si riduce ancora il distacco tra fuggitivi e gruppo, ora di 3'12".13.32 Malinen è stato appena ripreso dal gruppo.

