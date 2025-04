Panorama.it - Colpisci uno prendi tre o forse di più

Alle offerte “tre paghi due” siamo abituati, ma nel mondo cyber si riesce a fare molto meglio per cui basta colpirne uno e potresti prenderne anche qualche decina. Giusto in questo week end ne abbiamo avuto un esempio proprio a casa nostra.In 48 ore diverse società di trasporto pubblico tra cui Busitalia, ATM Milano, TUAbruzzo e la veneta MOM (Mobilità di Marca) hanno comunicato ai propri utenti che, a seguito di una violazione dei sistemi informatici di un fornitore, i loro dati personali risultavano compromessi. Busitalia, società del Gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce i servizi nelle province di Padova e Rovigo, ha comunicato che i criminali hanno avuto accesso a informazioni come nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, numero di telefono e codice fiscale di numerosi passeggeri e raccomandato di cambiare le password.