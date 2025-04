Ponte Morandi Mattarella promulga legge ma denuncia discriminazioni

Mattarella, ha promulgato il 15 aprile 2025 la legge per i risarcimenti a vittime (e famiglie) legati a grandi eventi come il crollo del Ponte Morandi ma segnalando “discriminazioni” da sanare. Si tratta della legge recante ‘Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale’, approvata dal Senato il 21 novembre 2024 e dalla Camera il 20 marzo 2025 inviando però una lettera alle Camere.La legge riconosce benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, ma Mattarella ha accompagnato la firma con una lettera ai presidenti delle Camere e alla premier Giorgia Meloni. Lapresse.it - Ponte Morandi, Mattarella promulga legge ma denuncia discriminazioni Leggi su Lapresse.it Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato il 15 aprile 2025 laper i risarcimenti a vittime (e famiglie) legati a grandi eventi come il crollo delma segnalando “” da sanare. Si tratta dellarecante ‘Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale’, approvata dal Senato il 21 novembre 2024 e dalla Camera il 20 marzo 2025 inviando però una lettera alle Camere.Lariconosce benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, maha accompagnato la firma con una lettera ai presidenti delle Camere e alla premier Giorgia Meloni.

