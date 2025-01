Ilgiorno.it - Prof picchiata da un alunno. Il giorno del consiglio di classe. L’appello: "Torna a insegnare"

Leggi su Ilgiorno.it

Per oggi è convocato undi"durante il quale i docenti potranno confrontarsi sull’accaduto e su come affrontare la sua rielaborazione, per tutti". Resta il fatto che la docente non è piùta a scuola. Dopo la notizia della docenteinda uno studente minorenne, anche il mondo della politica si muove. Spiega il Sottosegretario al Ministero dell’istruzione e del merito, Paola Frassinetti: "Sono pronta a incontrare la docente". Anche il presidente della Consulta Provinciale degli studenti di Monza e Brianza offre solidarietà allaessoressa vittima di aggressione di mercoledì scorso alle 13 quando un giovane, al termine della lezione, ha aspettato che lasi svuotasse, chiudendo la porta e aggredendola con un pugno e una sberla. L’insegnante di scienze umane è stata trovata sotto choc e con il viso tumefatto.