Ilfoglio.it - Pettegolezzi: Musk alla fine non sarà così vicino all’ufficio del capo

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Quanto dobbiamo essere spaventati da ElonCasa Bianca? Lucia Marini Attenzione. Il Financial Times, pettegolo, ieri ha scritto che sembra che, non avrà un ufficioCasa Bianca:nell’Eisenhower Building, che è dall’altra parte della strada rispettoWhite House. Il Financial Times, pettegolo, dice che non essereCasa Bianca, per chi vuole avere un’influenza sul presidente, non è il massimo, e, dice il pettegolo Financial Times, “il collegamento diretto con Trump potrebbe affievolirsi una volta che Trump si trasferirà da Mar-a-Lago a Washington D.C., e questo è anche indicativo di dove la cerchia ristretta del mondo di Trump vede Elon e la sua utilità e il suo ruolo in futuro”. Chissà. Al direttore - Gentile Cerasa, sono stato suo insegnante di Storia e di Filosofia al liceo Mamiani.