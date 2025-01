Ilrestodelcarlino.it - ‘Notte prima degli esami’. Antonello Venditti il 20 luglio a Cervia

Dopo il successo del tour del 2024 con oltre trenta date in tutta Italia,torna dal vivo conesami 40th anniversary – 2025 edition’ che prenderà il via il 17 giugno, la notteesami di maturità, dalla sua Roma e proseguirà in diverse città italiane tra cuidove il concerto è in programma il 20in piazza Garibaldi per l’unica data in riviera. I biglietti per l’evento, organizzato dalla Pulp Concerti, sono in prevendita da ieri sul sito internet www.ticketone.it.