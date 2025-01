News.robadadonne.it - Nella classifica delle 7 città di mare più brutte in Europa, c’è anche un’italiana

Leggi su News.robadadonne.it

Tra le tante classifiche stilate rispetto ad argomenti diversi che riguardano lein cui abitiamo, The Telegraph ne ha stilata una per scoprire quali sono le mete balneari peggiori d’.Per una volta, quindi, niente top ten della spiagge più belle o instagrammabili, ma l’esatto contrario: il giornale inglese ha chiesto ai suoi esperti di viaggi di stilare l’elencomete da evitare, e ci duole dire che compare.Laè stata fatta basandosi su diversi elementi che finiscono con il rendere brutti i tratti di spiaggia presi in esame, in primis l’inquinamento, il sovraffolamento o la scarsa manutenzione.Tra ledipeggiori Kemer, in Turchia, che secondo gli esperti del Telegraph presenta “Complessi alberghieri insipidi e recintati, parchi acquatici, ristoranti anonimi e centri commerciali” che si combinano “per creare un incrocio senza vita tra il set di The Truman Show e un campo vacanze Pontins”.