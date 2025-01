Quotidiano.net - LuGre stabilisce nuovo record di navigazione satellitare verso la Luna

per lo strumento italiano: il ricevitore per lail viaggiolaha tracciato 5 satelliti per laalla distanza di 331mila chilometri. Solo il 17 gennaio scorso lo strumento aveva segnato il suo primo, ricevendo segnali alla distanza di 200mila chilometri, mai raggiunta fino ad allora. La missione congiunta di Agenzia Spaziale Italiana e Nasa "continua a ottenere risultati senza precedenti, confermando la fattibilità di utilizzo di costellazioni Gnss terrestri per laad una distanza prossima a quellare", osserva l'Asi in una nota. Costruito in Italia dalla società Qascom di Bassano del Grappa per conto dell'Asi con la collaborazione scientifica del Politecnico di Torino, il ricevitore si trova a bordo del lander Blue Ghost dell'azienda americana Firefly.