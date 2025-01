Notizie.com - L’incredibile storia di Sofia, la neonata rapita e ritrovata a Cosenza: chi sono i sequestratori che avevano simulato una gravidanza

da una clinica in pieno centro a, in Calabria. Le ore passate con il fiato sospeso. Poi, la svolta. La piccola sta bene ed è stata riportata nelle braccia di mamma e papà.di, la: chicheuna(POLIZIA DI STATO FOTO) – Notizie.comÈ questa, in estrema sintesi,vicenda che nella serata di ieri ha fermato il tempo di un intero Paese. Due persone, marito e moglie,stati fermati dalla polizia per il sequestro. “È stato bellissimo riabbracciare mia figlia”, ha detto il padre della piccolaCavoto.Tutto è cominciato alle ore 18 e 30 circa presso la clinica Sacro Cuore di, gestita dal gruppo IGreco.era stata data alla luce la notte prima da mamma Valeria, una casalinga di 27 anni, e si trovavano assieme in una stanza in cui c’era anche la nonna, mamma del papà di 29 anni, dipendente Conad.