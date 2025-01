Biccy.it - Lady Gaga: titolo del nuovo album e novità sulla data d’uscita

Finalmente ci siamo, dopo Die With a Smile, Joker Folie à Deux, Harlequin e Disease,è pronta a rilasciare il suo. Sul sito ufficiale della Germanotta è partito un conto alla rovescia che terminerà lunedì 27 gennaio. I Little Monster però hanno già scoperto qualcosa, perché in “sorgenti pagina” viene riportata una “” che è il 13 febbraio e un“Mayhem”, che potrebbe essere tradotto con “caos”.Ma davvero il 13 febbraio avremo ildisco die si intitolerà veramente Mayhem? TMZ ha cercato di fare un po’ di chiarezza contattando una fonte vicina alla cantante di Born This Way: “Sul sito web sta scorrendo un conto alla rovescia importante. Solo allo scadere del conto alla rovescia verrano svelati ile ladi uscita. I fan dovranno ancora aspettare un po’ per ilprogetto musicale.