La primavera I neroverdi primi in campo a Bergamo

Dopo la vittoria sul Genoa che le ha restituito, sabato scorso, il primato in classifica in coabitazione con la Roma a quota 40 punti, oggi alle 14 (diretta Sportitalia, canale 60 DDT) ladel Sassuolo è di scena a, contro l’Atalanta, per la 21ma giornata di campionato. "Stiamo giocando in continuazione, e se stiamo ritrovando qualche giocatore, dobbiamo comunque recuperare più energie possibili sia fisiche che mentali", ha detto l’allenatore neroverde Emiliano Bigica, che prevede "una partita difficile: i nerazzurri hanno giocatori importanti e arrivano da quattro risultati utili consecutivi".