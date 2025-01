Ilfattoquotidiano.it - “Ho insultato Fiorello e ho fatto un grosso errore. Quando dormivo in macchina ed ero precario, mi ha aspettato un sacco di tempo”: lo sfogo di Marco Baldini

Come spalla diera irresistibile e proprio anche grazie allo showman siciliano,ha conosciuto successo, popolarità e soldi: “Con lui grazie a Il più grande spettacolo dopo il weekend abbiamo superato i 13 milioni di spettatori”. Poi momenti di down, problemi di ludopatia, debiti fino alla rottura con l’amico di sempre.“Arrivavo (a guadagnare, ndr) quasi un milione di euro all’anno, stavo sugli 800mila. – ha ricordatoa Il Corriere della Sera – Ancora oggi mi stupisco che mi pagassero così tanto per fare il cretino“. Oggi sul conto ha 29 euro. Proprio sul tema della ludopatia peròhaanche marcia indietro: “Non lo ero ludopatico. Ci sono cascato nella ricerca di essere credibile in quello che raccontavo: se ti avvicini troppo al fuoco poi ti bruci.