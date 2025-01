Ilrestodelcarlino.it - Focus sicurezza: i consigli delle forze dell’ordine per i cittadini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un incontro alla sala Komodo, a Campegine, l’altra sera, per parlare die di contrasto ai reati in genere. Una iniziativa promossa da Comune e Arma dei carabinieri, alla presenza del sindaco Alessandro Spanò, del comandante della polizia locale, Davide Grazioli e del comandante della caserma locale dei carabinieri, il maresciallo maggiore Mario De Lucca. Protagonista è stata la prevenzione dei reati contro il patrimonio furti e in particolare le truffe agli anziani, con malviventi che si fingono tecnici del gas, luce, falsi carabinieri o avvocati per poter spillare quattrini alle malcapitate vittime. Durante l’incontro, a cui hanno presenziato circa cento persone di differenti fasce d’età, si è parlato di un’ampia casistica di situazioni che possono verificarsi nel quotidiano, e come comportarsi in tali situazioni.