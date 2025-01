F1 Lewis Hamilton debutta sulla Ferrari | Uno dei momenti più bella della mia vita

Leggi su Ilfaroonline.it

Modena, 22 gennaio 2025 – Ha fatto il suo debutto. Il nuovo pilotaRossa di Maranello, sette volte campione del mondo, è sceso in pista a Fiorano per testare la quattro ruote del Cavallino. E’ il primo test per lui e l’esordio assoluto. Lo ha fatto di fronte a una folla di tifosi entusiasti che lo hanno applaudito e accolto. Con lui anche Charles Leclerc, applaudito dagli appassionatiRossa di Maranello.“Fin qui nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter vivere molte prime volte: il primo test, la prima gara, il primo podio, la prima vittoria e il primo campionato. Non ero sicuro di quante altre prime speciali avrei potuto ancora vivere, ma guidare per la prima volta una monopostoè stato uno deipiù bellimia”.racconta l’emozione dell’esordio in pista a Fiorano, come riporta l’Ansa.