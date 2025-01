Dailyshowmagazine.com - Endless: Il Viaggio Infinito di Veronica Rudian tra Note, Emozioni e Rinascita

Oggi ho il piacere di presentarvi un graditissimo ritorno:. In questo inizio anno costellato da nuove uscite e reunion,torna con un nuovo progetto discografico intitolato “”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.Chi èè una pianista e compositrice capace di spaziare tra diversi generi musicali. Dopo aver affrontato tematiche legate alla terra e alin progetti precedenti, questa volta ha deciso di mettere al centro se stessa, raccontando la propria personalità attraverso ledel pianoforte anziché la voce cantata.: il nuovo album pop melodico“” esce in un giorno particolare, venerdì 17, e rappresenta per l’artista uninteriore. La tracklist si compone di sei brani, ciascuno con uno stile distintivo:FarfalleAutoritrattoStardustHorusMirrorSilenceQuesti titoli variegati riflettono la versatilità di, che passa da un pop melodico a contaminazioni rock celtiche, fino a sonorità più ballad.