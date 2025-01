Isaechia.it - Carlo Conti in diretta con Antonella Clerici svela chi è il secondo co-conduttore della prima serata di Sanremo 2025

Manca sempre meno all’iniziosettantacinquesima edizione di, in onda su Rai1, Radio2 e RaiPlay dall’11 al 15 febbraio.In attesa del debuttonuova edizionekermesse musicale, alla cui conduzione tornerà(al timone delle edizioni 2015/2016/2017), sono stati annunciati i nomi dei due co-conduttori. In collegamento video a E’ sempre mezzogiorno, il cooking show condotto da, il presentatore diha annunciato che ad affiannellapuntata saranno proprio lae il collega Gerry Scotti.Ecco le sue parole:Tutto pronto. Allora, ti ho chiamato per dare l’annuncio di chi sarà con me nellapuntata. Ho detto più volte che questo è un Festival con co-conduzione corale, mi piace farlo insieme ad amici.