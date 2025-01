Sport.quotidiano.net - Adamant, arriva lo scontro al vertice. Contro Monfalcone vale doppio

L’è tornata ieri pomeriggio in palestra per cominciare a preparare loaldi domenica in casa. A riposo Ballabio, che sta svolgendo terapie alla caviglia uscita malconcia dal match con Trieste, coach Benedetto è costretto a fare i conti pure con l’infortunio al menisco di Chessari, che nei prossimi giorni verrà operato e ne avrà per circa due mesi. Nel frattempo, tiene banco la situazione di Valsugana, attualmente quinta in classifica e con cui Ferrara ha il 2-0 a favore negli scontri diretti: la società trentina sarebbe in difficoltà economiche e avrebbe maturato alcuni stipendi arretrati con giocatori e staff, nelle scorse settimane è uscita dal roster l’ala Scanzi, diretto in B1 a Fabriano, ma i nuvoloni grigi attorno al prosieguo dell’attività non si sono diradati.