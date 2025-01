Ilrestodelcarlino.it - Aborto, le polemiche: "Pregare non è violenza. Falsità dalla sinistra"

Pioggia disu Massimo Mezzetti dopo l’intervento in Consiglio comunale di lunedì sera. Rivolgendosi al Movimento ‘40 Giorni per la Vita’, che nei mesi scorsi ha visto diversi volontari stazionare in preghiera nei pressi del Policlinico per manifestare il proprio dissenso contro la prassi dell’interruzione volontaria di gravidanza, il sindaco di Modena ha invitato i movimenti antiabortisti a radunarsi in altri luoghi della città, definendo la protesta come una "forma dinel momento in cui avviene in un luogo molto sensibile come quello di un’area ospedaliera". "– le parole di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus – non costituisce una ‘indebita pressione’ sulle donne, e cercare un dialogo franco e rispettoso con chi pensa di ricorrere all’ha il solo scopo di informare appieno le persone su cosa sia un, quali siano rischi, pericoli e conseguenze e quali le alternative per accogliere una vita nascente".