Dailymilan.it - Verso Milan-Girona, come sta Christian Pulisic? La risposta di Sergio Conceicao

svela le condizioni dialla vigilia della sfida di Champions League tra. Il puntoCattive notizie in casa: rimane in forte dubbio la presenza diper la partita di Champions League contro il. Un incontro da vincere assolutamente per potere sperare di arrivare nelle prime otto classificate di questa prima fase e qualificarsi così direttamente agli ottavi di finale di competizione.Il calciatore statunitense è ancora alle prese con un affaticamento muscolare accusato contro il Como nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A. L'ennesimo infortunio che ha colpito il Diavolo nel corso di questa stagione.scenderà in campo in? Ladell'allenatore rossonerosta: ladi