Terzotemponapoli.com - Verna: “Il centrocampo del Napoli è una garanzia”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Carlo, giornalista, è intervenuto a “Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue parole:“Atalanta-? E’ la partita più importante vinta dal. E’ stata una partita gagliarda, sono stati i tre punti più importanti presi dal. Non una partita perfetta, ma gagliarda con alcune individualità sopra le altre. Ildelè una. E’ lecito sognare, ilha delle condizioni per farlo, Conte non parlerà mai di scudetto. Nessuno vuole parlare di Scudetto, ma ilè primo e l’Inter ha un calendario che è impossibile.