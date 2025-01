Sport.quotidiano.net - Serie a. Dominio Calvisano. Nove vittorie su nove

Leggi su Sport.quotidiano.net

La vittoria conquistata nella prima partita del 2025 a Piacenza ha consentito al, capolista dellaA, di chiudere l’andata con soli successi.in altrettante gare non sono però bastate a costringere alla resa il tenace Torino che, complice il bonus mancato dai giocatori del duo Dal Maso-Zappalorto in Emilia, insegue con 5 punti di ritardo. Se a questo si aggiunge che la prima di ritorno chiamerà i gialloneri ad affrontare la difficile trasferta ad Alghero, terza forza del torneo, è facile intuire che il campionato resta quanto mai aperto nonostante il ruolino di marcia dei bassaioli: "Ricominciare dopo le vacanze natalizie - spiega David Dal Maso - non era affatto facile. In ogni caso stiamo facendo un percorso che è basato sul lavoro e quindi dobbiamo continuare ad impegnarci e a credere nelle nostre doti".