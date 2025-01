Serie A 2024 25 la classifica a confronto con la scorsa stagione dopo 21 giornate | vola il Napoli crollo Monza

Leggi su Sportface.it

L’Inter risponde alin una ventunesima giornata che vede i partenopei di Antonio Conte occupare la vetta dellacon tre punti di vantaggio sui nerazzurri, che hanno una partita da recuperare. Lukaku e compagni, che hanno salutato Kvaratskhelia, sono la squadra con il maggior miglioramento rispetto allagiornataventuno partite: sedici i punti in più, frutto del lavoro di Conte che ha restituito fiducia e autostima ad una squadra che, a parità di turni, nellaoccupava la sesta posizione. I risultati si vedono in trasferta, dove ilha collezionato otto vittorie: solo due volte ha superato i sette successi esterni nelle prime undici partite di campionato: 10 nel 2017/18, campionato terminato in seconda posizione, e nove nel 2022/23,dell’ultimo Scudetto.