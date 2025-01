Ilfattoquotidiano.it - Renault Italia, l’ad Raffaele Fusilli: “Vendite da record nel 2024. E con Symbioz puntiamo in alto”

, Espace, Rafale e Scenic E-Tech ci hanno consentito di accelerare la riconquista dei segmenti C-D”, dice, il primo managerno della storia (che per il marchio francese è cominciata ufficialmente nel 1958) a guidare la filiale nazionale del gruppo. Laè uno dei modelli della Renaulution, il piano varato da Luca de Meo, il numero unono della Losanga, per rilanciare il costruttore francese che ha nel Belpaese uno dei mercati principali di sbocco. Non solo di, ma anche di Dacia e di Alpine.ha molte buone ragioni per sorridere: “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto nel– osserva – È stato il migliore degli ultimi trentacinque anni per il nostro gruppo in. Abbiamo registrato un importante aumento delle”.