Programmazione Italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione Italia 1 di oggi, 21 Gennaio 2021

Mattina
06:38 - A-Team
Rick James si rivolge all'A-Team per aiutare un suo amico e collega, CJ Mack, divo della canzone rock, condannato ingiustamente per omicidio

07:33 - A-Team
L'A-Team accorre in aiuto di Hulk Hogan, campione mondiale dei pesi massimi di catch Una banda di criminali si vuole impossessare di un terreno donato dall'atleta

08:30 - Chicago Fire
Boden attende con ansia i risultati della tac, temendo un tumore ai polmoni poiche' tre dei suoi compagni sono morti dopo essere stati a contatto con dell'amianto
VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

09:27 - Chicago Fire
La gang degli "Insane Kings" semina panico e terrore nel quartiere di Cruz Al fine di porre fine a questa ondata di violenza, Leon si infiltra nella gang
QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO

10:26 - Chicago Fire
Joe Cruz e' preoccupato per il fratello Leon che si e' intrufolato in una pericolosa gang al fine di smascherare l'autore di un omicidio
VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

11:25 - C.