Neonata di appena un giorno rapita in una clinica a Cosenza La ritrova la polizia poche ore dopo

AGI - Ore di terrore per una coppia di genitori alla quale oggi pomeriggio una donna, vestita da infermiera, ha portato via dallaSacro Cuore, in pieno centro a, ladiun. Da quanto è stato ricostruito, una donna, di statura bassa, si è introdotta nella stanza dicendo alla mamma che doveva lavare la piccola. La mamma e la nonna,un po', non vedendo tornare lahanno dato l'allarme. Tempoore e gli agenti della Mobile, coordinati dal questore Giuseppe Cannizzaro e dal capo della Mobile Gabriele Presti, hannoto la. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avevano ripreso la scena della donna che aiutata da un uomo ha portava via laprelevandola dalla culla.