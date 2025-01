Ilrestodelcarlino.it - Mini abbonamento per tre gare interne

Nuovoper le prossime tre partite. ‘Marciamo tutti uniti avanti con furor’, è il motto scelto per la nuova promozione, che permetterà di assistere ai tre match casalinghi contro Bari (sabato 25 gennaio, alle 15), Salernitana (sabato 1 marzo, alle 15) e Juve Stabia (29 o 30 marzo, data e orario da definire) a un prezzo speciale e più conveniente rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Tutti i tifosi che non sono già in possesso della tessera stagionale, potranno infatti acquistare il pack con un unico tagliando e la certezza di avere sempre a disposizione lo stesso posto sugli spalti, risparmiando oltre il 20% rispetto all’acquisto di un biglietto per ogni match. La promozione potrà essere sottoscritta fino a sabato 25 gennaio sul circuito Vivaticket, sia online che presso tutti i punti vendita abilitati, oltre che presso il Centro Coordinamento Club.