Lanazione.it - Il Progetto Argo torna nella Rsa: "La Cupolina"

Leggi su Lanazione.it

Riprende il" e grazie a queste attività, da oggi, i cani addestrati di Dog4Life torneranno a far visita agli anziani ospiti della Residenza sanitaria assistenziale "La". Ilha il sostegno del Comune di Manciano e del Rotary Club Pitigliano Sorano Manciano. Il" prevede incontri settimanali di un’ora, durante i quali due operatrici qualificate accompagnano gli amici a quattro zampe in attività di Pet Therapy. Queste sessioni sono progettate per favorire il recupero dell’equilibrio psicofisico degli anziani, migliorare il benessere emotivo, rafforzare le risorse personali e creare legami affettivi significativi con gli animali. L’obiettivo è aumentare l’autonomia e l’indipendenza dei partecipanti, promuovendo un maggiore livello di serenità e qualità della vita.