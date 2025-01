Davidemaggio.it - GF, Luca Calvani sbotta ma ha ragione: “Dovevamo ritirarci anche noi, andare in settimana bianca e poi si tornava”

Al Grande Fratello è andata in scena ieri sera l’ultima mossa, dal sapore di ultima spiaggia, che snatura ulteriormente un reality che sembra divenuto ormai un lontano ricordo del GF che fu: il ripescaggio dei concorrenti già usciti dalla Casa.Ma se la rentrée di qualche eliminato puòrisultare accettabile ai fini del gioco, ma comunque ingiusta per quei telespettatori che hanno speso soldi nei vari televoti, è incomprensibile che venga data l’opportunità di rientrare a chi ha volontariamente abbandonato il programma.Ci si poteva ritirarenoi, andavamo a fare lae poi silamenta, piuttosto contrariato dalla novità introdotta nel programma. La sua ira è certamente ‘interessata’ e dovuta alla presenza di Jessica Morlacchi, con cui è ormai ai ferri corti e pensava di averci messo una pietra sopra in seguito al suo abbandono, ma il suo discorso è sacrosanto e condivisibile.