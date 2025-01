Fantoccio di Musk appeso a testa in giù

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.00 "C'è sempre posto a Piazzale Loreto, Elon." E' la frase che accompagna il post social del collettivo "Cambiare rotta", in cui compare la foto di uncon la faccia di Elona test in giù a Piazzale Loreto, dove vennero esposti ain giù pure i corpi di Mussolini e della Petacci Il blitz del collettivo di studenti che haila Piazzale Loreto arriva dopo le polemiche per il presunto saluto romano che l'uomo più ricco del mondo avrebbe fatto all'insediamento del presidente Usa, Donald Trump.