È così ingiusto Alessia muore a 35 anni solo due mesi fa il matrimonio con il suo Christian

Leggi su Caffeinamagazine.it

La notizia della morte di“Chia” Chiapparo è un momento di grande dolore per la comunità di Sedico e per tutti coloro che l’hanno conosciuta. A soli 35ha dovuto affrontare una battaglia contro una malattia incurabile che, purtroppo, ha vinto nonostante la forza e il coraggio che ha mostrato durante il lungo e difficile percorso.Il legame con la sua famiglia, in particolare con il fratello Armando, emerge con chiarezza nei commoventi messaggi che in queste ore stanno arrivando sui social e che stanno ricordando, scomparsa troppo presto a causa di un terribile male. Per amici e parenti e un oartucolare per l fratello Armano, la morte diè un dolore immenso per la perdita di una sorella che non erauna persona cara, ma un punto di riferimento nella sua vita.