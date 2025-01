Juventusnews24.com - Di Canio non ha dubbi: «Kolo Muani giocatore importante. Vi spiego la differenza con Vlahovic»

di Redazione JuventusNews24Diha parlato così nel pre-partita di Club Brugge Juve: le sue dichiarazioni in vista del match di Champions LeaguePaolo Diha parlato a Sky Sport nel pre-partita Club Brugge Juve, match valido per la settima giornata della Champions League 2024-2025. Il suo commento prima della sfida.DI– «? È un. Non è un grande goleador ma sa far giocare la squadra. Non è raffinatissimo però un po' meglio di. Io capisco l'ambizione di Thiago Motta di avere più fluidità nella manovra offensiva, senzae con Nico Gonzalez davanti.però i suoi gol li fa sempre».