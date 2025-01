Audi S6 E-tron la prova de Il Fatto it – Quando gli elettroni significano performance – FOTO

trong>Audi

Sportback e Avant, latrong> A6 e-debutta sul mercato come prima berlina completamente elettrica della casa dei Quattro Anelli, che l’ha sviluppata sull’architettura PPE condivisa con Porsche. È un modello d’avanguardia, assicura il costruttore tedesco, che con questa macchina ha ottenuto la più bassa aerodinamica mai contabilizzata da un’trong> di serie: 0,21 di Cx, grazie anche un’altezza di appena 1,52 metri.Nata per essere efficiente, la A6 e-, che ilQuotidiano hato a Cortina d’Ampezzo in occasione del trionfale fine settimana agonistico della “valanga rosa” (primo posto per Sofia Goggia nella libera e primo posto per Federica Brignone nel SuperG, corredato anche dalla terza piazza nelladi velocità) nella sua versione top di gamma, la S6 e-quattro da 551 Cv.