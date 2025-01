Lanazione.it - Acf, la Primavera conquista tre punti pesanti in chiave salvezza. Under 17 e Under 15 iniziano il loro percorso nei play off interregionali

Arezzo, 21 gennaio 2025 – A Scampia si è giocata tra Arezzo e Napoli una gara valevole lanel campionato1. Le cittine amaranto sbloccano la partita dopo tre minuti dal fischio d’inizio, grazie alla rete di Hervieux. Nel corso dei primi 45 minuti, le ragazze di Gori continuano a farsi vedere in avanti, con le avversarie che, invece, solo in un’occasione fanno sporcare i guantoni a Pieri. Si va a riposo sull’0-1. Il raddoppio amaranto arriva al 71’, grazie a Marra che sfrutta al meglio il cross di Balducci. A gioco ripreso, le cittine trovano il tris, con Hervieux che mette a segno la doppietta personale. Con l’ingresso di Sena in campo, laamaranto trova il poker. A pochi minuti dal 90’, il direttore di gara fischia un rigore in favore del Napoli, che viene realizzato da Gianfico, nonostante Pieri avesse intuito la direzione del pallone.