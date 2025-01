Liberoquotidiano.it - Un secolo di lusso ed eleganza nelle Alpi Svizzere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Incastonato sopra il villaggio di Gstaad, il Gstaad Palace è una delle gemme più preziose dell'ospitalità europea. Inaugurato nel 1913, l'hotel unisce tradizione, raffinatezza e un'attenzione ineguagliabile al dettaglio, rendendolo una meta ambita da ospiti di tutto il mondo, dalle star di Hollywood ai leader internazionali. Gstaad Palace non è solo un simbolo die tradizioneSvizzere, ma è anche parte dell'esclusivo gruppo Leading Hotels of the World (LHW), un'alleanza che riunisce oltre 400 delle più prestigiose strutture alberghiere del mondo. L'appartenenza a questo gruppo rappresenta una certificazione di eccellenza, garantendo agli ospiti un'esperienza che supera le aspettative in termini di qualità, servizio e unicità. Non è un caso che Andrea Scherz, direttore generale e proprietario dell'hotel, sia stato nominato nel 2022 presidente di Leading Hotels of the World, continuando la tradizione iniziata da suo padre Ernst Andrea Scherz negli anni '70.