Ilfattoquotidiano.it - Torna Trump: “è il genocidio, bellezza!”. I dem hanno perso per Gaza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È arrivato il giorno dell’inaugurazione di Donaldalla guida della nazione più influente al mondo da un punto di vista geopolitico ed economico. Questo accade dopo un accordo che ha portato alla firma di un cessate il fuoco, richiesto da attivisti, organizzazioni umanitarie, associazioni per i diritti umani e da tutte lene cheun minimo senso di empatia non intriso di nazionalismo, suprematismo bianco o razzismo. Il cessate il fuoco ha, almeno temporaneamente, fermato ildi. Non c’è da farsi troppe illusioni sul futuro, viste le dichiarazioni di alcuni casi psicopatologici del gabinetto israeliano, ma una cosa è certa: in soli 0 giorni di governo, Donaldha ottenuto un cessate il fuoco che Joe Biden non ha neppure tentato in oltre 470 giorni di atrocità indiscriminate contro civili inermi a