Tiffany Trump chi è la figlia più alla moda di Donald | i segreti di stile

Classe 1993, biondissima e occhi color del cielo:è la “dimenticata” di, come lui stesso una volta la definì, l’unica nata dal rapporto con Marla Maples, tra i cinque fratelli sicuramente la più.Chi èAriannaè nata in Florida, più precisamente a West Palm Beach, il 13 ottobre 1993 sotto il segno della Bilancia. Lei è la quartadi, l’arcifamoso quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America, la sola nata dal breve matrimonio del tycoon con la sua seconda moglie, Marla Maples, attrice con la quale è convolato a nozze nello stesso anno.Al suono del particolarissimo nome in molti se lo saranno chiesto, e la risposta al quesito che spontaneo sorgemente è affermativa: esso deriva dal celebre marchio& Company, di cui il padre ha acquistato i diritti di edificazione dal negozio per farvi ereggere laTower.