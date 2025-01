Juventusnews24.com - Thiago Motta a Sky: «Il nostro obiettivo è la vittoria. Yildiz, McKennie e Conceicao stanno bene, vi dico questo su Vlahovic»

di Redazione JuventusNews24, allenatore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions con il Club BruggeAi microfoni di Sky Sport, così il tecnico della Juventusha analizzato il match di Champions League con il Club Brugge alla vigilia. RECUPERO INFORTUNATI – «Abbiamo avuto difficoltà dall’inizio della stagione, mancano solo Milikis, Bremer e Cabal. Tutti gli altri sono disponibili e domani dobbiamo fare una grande partita contro una squadra che sta, una squadra che sta facendo moltosia in Champions League e campionato. Siamo pronti a fare una grande partita»RISULTATO POSITIVO PER LA CERTEZZA DEI PLAY OFF – «Ilè ladomani. Per arrivare alladobbiamo fare moltoperchè troviamo una squadra che sta molto»CLUB BRUGGE CHE IN CASA SI TRASFORMA – «Anche in trasferta hanno fatto