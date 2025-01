Ilrestodelcarlino.it - Tatarov è l’ultimo a mollare dei suoi,. Petkovic show

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

7,5:per Grottazzolina, confeziona 22 punti e tantissime giocate da applausi. Per lui ci sono anche 2 muri e 2 ace, quando c’è bisogno di punti pesanti si va sempre da lui che risponde presente. Comparoni 6: bene a muro (2), non riesce a trovare sempre la continuità giusta. Va a fasi alterne, ma la prestazione è comunque positiva.7: qualche errore di troppo, ma è comunque fondamentale in attacco. Colleziona 16 punti ed è decisivo nella rimonta grottese a metà gara. Fedrizzi 7: esperienza e precisione, condisce la sua serata con 16 punti e si conferma un fattore al servizio. Nel secondo e quarto set è tra i grandi protagonisti. Demyanenko 6,5: un fattore a muro (ben 4), quando è chiamato in causa in attacco conferma ottime percentuali. Per lui ci sono anche 12 punti con due ace.