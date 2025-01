Ilfattoquotidiano.it - Sì dell’Antitrust tedesco alla joint venture tra Rheinmetall e Leonardo per la produzione di carri armati e cingolati: avrà sede a Roma

Il Bundeskartellamt, l’Antitrust, ha autorizzato la creazione dellatra. La nuova società,Military Vehicles,, ricorda una nota dell’autorità tedesca. Lail ruolo di “prime contractor” e di “systems integrator” per l’ordine del ministero della Difesa che prevede di acquistare in 10-15 anni 280sul modello del Panther die 1.050 mezzidi fanteria leggeri sviluppati sulla piattaforma Lynx. La commessa complessivaun valore di 23 miliardi. La volontà è poi di puntare anche all’export dei mezzi realizzati in jv in altri Paesi con la prospettiva di un mercato da circa 50 miliardi di euro.Secondo i requisiti del Ministero della Difesa italiano, almeno il 60% del lavoro a valore aggiunto deve essere svolto in Italia.