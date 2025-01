Tvzap.it - Ragazzine scompaiono in Italia: le famiglie in angoscia da una settimana

Leggi su Tvzap.it

Social. Scomparse due adolescenti in Brianza: l‘appello delle. Un nuovo caso di cronaca sta monopolizzando in questi giorni l’attenzione deglini. Due adolescenti sono scomparse in Brianza da circa una, lasciando nello sconforto le loro, le quali hanno deciso di fare un appello per ritrovarle il prima possibile. ( dopo le foto)Leggi anche: Susanna e la figlia scomparse, la tragica notizia poco faLeggi anche: Cugine scomparse in, ricerche finite: come le hanno trovateLeggi anche: La nuova (coraggiosa) vita di Irina Lucidi, la mamma delle gemelline scomparseLeggi anche: Stefano scompare nel nulla, poi dopo 20 anni accade l’impensabile: come lo trovanoScomparse due adolescenti in Brianza: l’appello delleAnsia e paura per la scomparsa di Madleine Colombo e Vittoria Bergamaschi, le due adolescentine che hanno fatto perdere le loro tracce da lunedì 13 Gennaio 2025 da Agrate Brianza, in provincia di Monza e Brianza.