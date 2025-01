Lettera43.it - Piazza San Carlo, Chiara Appendino condannata a un anno, cinque mesi e 23 giorni

Leggi su Lettera43.it

L’ex sindaca di Torino, ora parlamentare del Movimento 5 stelle, è stataa une 23per i fatti diSandel 2 giugno 2017. Rispetto a quella dell’Appello, la condanna è più bassa di sette. Era stata la Cassazione a chiedere il ricalcolo della pena. Nella mattinata del 20 gennaio, in apertura di processo, la procura generale aveva chiesto un, quattroe 10. Gli avvocati di, invece, avevano proposto undi reclusione da convertire in una sanzione da 100 mila euro.Condannato Giordana, assolto MontagneseAnche l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana ha ricevuto la stessa condanna, mentre è stato assolto Maurizio Montagnese. Quest’ultimo è l’ex presidente di Turismo Torino, agenzia del Comune che ha organizzato l’evento in