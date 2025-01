Romadailynews.it - Ostia: 20enne contromano sul lungomare, sfiorata la strage.

imbocca ilDuilio di, accade venerdì sera intorno alle 19:00.Puntava le auto per speronarle, un gesto che ha messo in pericolo la sua vita stessa e quella degli altri, automobilisti, passeggeri e pedoni.La sua corsa è terminata contro i parapedonali della ciclabile.Il ragazzo era in compagnia di altri tre passeggeri, uno affianco al lato del guidatore e gli altri due nei sedili posteriori.Gli altri automobilisti, notando le manovre pericolose che stava compiendo, lo hanno fermato e lo hanno condotto da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare, dove gli agenti del distretto Lido, impegnati in controlli sul territorio, sono intervenuti.Sette sono le auto danneggiate.Gli agenti della polizia locale hanno effettuato gli accertamenti necessari e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.