Oasport.it - Monaco ipotizza la rivoluzione: “Favorevole al 2 su 3 nei primi turni degli Slam, poi dagli ottavi a 5 anche per le donne”

Leggi su Oasport.it

Guidoha fatto un punto della situazione sugli Australian Open durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Djokovic mi stupisce: avevo detto che Machac lo stancava e Lehecka gli dava il colpo di grazia, e invece. Un quarto di finale contro Alcaraz, sul cemento, non si può dare per scontato. Gli stimoli sono alti per tutti e due: Alcaraz non ha ancora vinto questo, Djokovic si gioca le sue ultime cartucce al massimo delle possibilità. Mi sembra arrivato il momento per la finale Sinner-Alcaraz, che in questo momento sono per distacco i più forti del mondo: Zverev potrebbe dargli delle grane, ma quando si parla di Djokovic prudenza e mani avanti“.Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito: “Il tennis non è una competizione che si presta moltissimo a ribaltare le gerarchie se l’atleta favorito ha delle basi solide, poi il tre su cinque è sempre stato una garanzia per i più forti.