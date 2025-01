Ilrestodelcarlino.it - L’U18 biancorossa esordirà in Bcl

Anche la canteraavrà una vetrina europea. La Pallacanestro Reggiana prenderà parte per la prima volta alla Youth Basketball Champions League. Giunta alla 3ª edizione, la prestigiosa competizione continentale è dedicata ad alcune fra le migliori Under 18 europee e si svolgerà a Manisa, in Turchia, dal 22 al 27 aprile. Oltre alla Unahotels parteciperanno Igokea (Bih), Rytas Vilnius (Ltu), detentrice del titolo ’24, Petkimspor (Tur), Nymburk (Cze), Oostende (Bel), Spartak Office Shoes (Srb), Galatasaray (Tur), Manisa (Tur), Ludwigsburg (Ger), Bonn (Ger) e Tofas Bursa (Tur). Il format prevede che le 12 squadre siano suddivise in 4 gruppi da tre. Le vincitrici dei gironi accederanno alle semifinali, finalissima il 27 aprile. Cesare Corbelli