Love Reason Get Even replica puntata in streaming 20 gennaio 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 20– con la soap turca, Get. Nellaodierna Cinar fa licenziare Ozan dall’azienda e prende il suo posto come CEO. Esra non è d’accordo con questa decisione e fa presente a Cinar che è stata un’ingiustizia nei confronti di Ozan. Ozan, dopo aver visto un’intervista in cui Cinar presenta pubblicamente Esra come sua ragazza, va anche lui dalla stampa e dichiara di aver lasciato l’azienda e inizia a vendere le sue azioni. L’azienda, ormai di Cinar, rischia così il fallimento. Ecco ilcon il quarantanovesimo episodio.