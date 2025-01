Ilrestodelcarlino.it - La regina non fa sconti. Emil Gas sconfitta

CMO OZZANO 82 SCANDIANO 71 CMO OZZANO: Scapinelli 3, Margelli ne, Murati 2, Folli 14, Landi 4, Usman 5, Carnovali 25, Cardin, Diambo 16, Renzi 2, Odah 11. All. Grandi.GAS SCANDIANO: Fikri 3, Costoli 8, Astolfi ne, Fontanili 8, Bertolini 10, Levinskis 5, Riccò 19, Vecchi 6, Caiti 12, Casini, Sironi. All. Spaggiari. Arbitri: Zuffa e Aly Belfadel di Bologna. Parziali: 24-20, 48-41, 63-53. Stop sul campo della capolista Ozzano (26) per l’Gas Scandiano (16), che in terra bolognese rimedia il terzo kappao consecutivo. I padroni di casa prendono in mano le redini nelle frazioni centrali, trascinati da Carnovali, poi Caiti firma il -5 al 35’, insaccando dall’arco; tutto inutile, perché Ozzano, a quel punto, piazza un 8-0 che fa scrivere la parola "fine" sul match.